Bandiere Blu 2020, in Campania salgono a 19: la novità è Vico Equense

Aumentano quest’anno in Italia le Bandiere Blu, i riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell’ambiente. Sono 195 i Comuni italiani che le hanno ottenute nel 2020, 12 in più rispetto ai 183 dell’anno scorso. I nuovi ingressi sono 12, e non c’è nessuna uscita. Hanno ottenuto il riconoscimento anche 75 approdi turistici. Le Bandiere Blu sono attribuite ogni anno dalla ong internazionale FEE (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l’educazione ambientale), basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni. La Liguria sale a 32 località, con due nuovi ingressi, e guida la classifica nazionale. Segue la Toscana con 20 località (un nuovo ingresso). La Campania raggiunge le 19 Bandiere con un nuovo ingresso, quelli di Vico Equense.

Quest’anno, la consueta conferenza di inizio maggio è stata posticipata a metà del mese, rigorosamente online, per l’emergenza Covid-19. “Stavolta – spiega Claudio Mazza, presidente Fee – celebriamo una Bandiera Blu particolare, ancora più emblematica degli scorsi anni: è un simbolo di ripresa e speranza per il settore balneare del nostro Paese”.

La Campania si riconferma terza regione nella classifica generale, dietro a Liguria (32 riconoscimenti) e Toscana (20). Quarte le Marche (con 15 località).

In tutto, l’Italia si aggiudica 407 bandiere, sparse in 195 Comuni (12 in più rispetto all’anno scorso), più 75 approdi turistici. Nessuna località è uscita dalla precedente classifica. “Anche quest’anno il trend è positivo – commenta Claudio Mazza – e registriamo una significativa e costante crescita del Sud Italia”.

Napoli

– Anacapri: Faro, Punta Carena, Gradola, Grotta Azzurra.

– Massa Lubrense – Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone.

– Piano di Sorrento: Marina di Cassano.

– Sorrento: San Francesco, Marina grande, Riviera di Massa.

– Vico Equense: Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico, Capo La Gala.

Salerno

– Agropoli: Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco.

– Ascea: Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea.

– Casal Velino: Lungomare, Isola, Dominella, torre.

– Castellabate: Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro.

– Capaccio: Licinella, Varolato, La Laura, Casina D’Amato, Torre di Paestum, Foce Acqua dei Ranci.

– Centola – Marinella, Palinuro (Porto, Dune e Saline).

– Ispani: Ortoconte,Capitello .

– Montecorice: San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello.

– Pisciotta: Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca.

– Pollica: Acciaroli, Pioppi.

– Positano: Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo, Spiaggia Grande.

– San Mauro Cilento: Mezzatorre.

– Sapri: Cammarelle, San Giorgio.

– Vibonati: torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto.

Questi gli Approdi

Napoli

– Sudcantieri (Pozzuoli)

– Porto Turistico di Capri (Capri)

– Yachting Santa Margherita (Procida)

– Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia)

– Marina d’Arechi (Salerno)

– Porto turistico di Agropoli (Agropoli)

Casal Velino)

Pollica)

– Marina di Camerota

– Porto turistico di Palinuro (Centola)

