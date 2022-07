Giorgia e Beatrice morte in un tragico incidente, grave il regista di ‘Mare Fuori’

Dramma nella notte di domenica a Roma, in via del Foro Italico 605, e la Tangenziale Est. Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini, due ragazze di 21 e 22 anni, sono morte in un incidente stradale.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a sconstrarsi sarebbero stati due veicoli: una Citroën C3 e un’Alfa Stelvio guidata dal regista 55enne Carmine Elia – che ha firmato tra gli altri Don Matteo (2006), Santa Barbara (2012), La porta rossa (2017), Mare fuori (2020) e Sopravvissuti (2022) – che è stato poi ricoverato in codice rosso al Gemelli.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, purtroppo, le due giovani erano già morte. La Stelvio, si legge sul quotidiano, era nell’altra carreggiata in corsia di sorpasso. I fatti sono accaduto attorno alla mezzanotte. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno provveduto a chiudere gli accessi alla Tangenziale. I corpi delle due vittime sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.