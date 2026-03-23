Beccati a fare sesso in palestra, coppia filmata dalle telecamere

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Sono stati filmati mentre facevano sesso nella palestra aperta. Una coppia di amanti che alcuni giorni fa ha scelto una struttura sportiva di Reggio Emilia come riporta il Corriere della Sera. Sia l’uomo sia la donna frequentano la palestra in questione, di quelle attive 24 ore su 24 con accesso tramite il tesserino per gli abbonati.

Alcuni giorni fa lì si sono dati appuntamento nella primissima mattinata, entrati con il badge prima delle 5 del mattino e puntando alla più che probabile assenza di altre persone all’interno. Tutti i vari momenti sono stati ripresi dalle numerose telecamere di sorveglianza sistemate nei vari ambienti.

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Le telecamere hanno ripreso il video che è finito nel giro di poco tempo nelle mani dei titolari della struttura sportiva. Anche per tutelarsi, i responsabili della palestra hanno contattato la Questura. Successivamente hanno consegnato il video agli agenti di polizia incaricati, unendo al materiale una denuncia.