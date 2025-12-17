Beccato a vendere droga vicino la scuola, 24enne in manette a Napoli

PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Bernardino Martirano, hanno notato a bordo di un’auto un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane.

Gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, li hanno raggiunti e bloccati, trovando il prevenuto in possesso di 13 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 23 grammi, di un involucro di hashish del peso di circa 3 grammi e di 800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’appartamento del predetto, dove, al loro arrivo, una familiare del prevenuto ha tentato di disfarsi di una busta contenente 4 bustine di marijuana dal peso di circa 76 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, prontamente recuperata dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la familiare è stata denunciata per il medesimo reato; infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Scampia: sorpreso a cedere droga. Arrestato un 47enne dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Germi, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto per poi allontanarsi.

I poliziotti, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti, bloccando il prevenuto che è stato trovato in possesso di 19 involucri di eroina del peso di circa 25 grammi, 11 stecche di hashish del peso di circa 23 grammi, 6 dosi di cocaina/crack del peso di circa 6 grammi e di 183 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.