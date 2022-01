Befana 2022 a Napoli, tanti eventi nonostante il Covid: tutti gli appuntamenti

Ci sono diverse Feste in cui la simpatica vecchina farà la sua apparizione come quella a Città della Scienza dove poter anche partecipare a tanti laboratori, quella al Museo di Pietrarsa, ma anche all’Edenlandia tra folletti e truccabimbi.

Gli appuntamenti

Giovedì 6 gennaio 2022 la befana arriva al grande parco cittadino carica di caramelle da regalare ai bimbi buoni. La più famosa vecchietta tanto attesa dai bambini per le leccornie, arriva con una squadra di amiche, tutte sui trampoli, per distribuire dolciumi e tanti sorrisi. Musica, allegria e una simpatica Epiphany Parade ( ore 12,17,19) allieteranno il pubblico dell’Edenlandia insieme al gruppo “Illusionist Christmas”, che proporranno, lungo i viali del parco, performer che, tra gag e barzellette, intratterranno grandi e piccini con vari personaggi: il folletto sospeso, la befana biricchina, e lo spazzacamino. Sempre pronto ad esaudire i desideri dei più piccoli, dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20, l’appuntamento gratuito con il trucca bimbi e ancora la possibilità di sfrecciare sui pattini su ghiaccio nella grande pista al coperto, allestita all’interno del PalaEden, che dal “piede 26” accontenta tutte le categorie di pattinatori, dai più temerari ai meno: infatti è possibile prenotare anche un ora di lezione con un maestro. Il Parco resterà aperto dalle 10:30 alle 00:30.

Sarà una Befana solidale quella che si terrà il prossimo 5 gennaio 2022 negli spazi all’aperto del ristorante Il Poggio di via Poggioreale 160 C a Napoli. Ottanta bambini e adolescenti tra i 4 e i 14 anni saranno accolti dagli operatori del gruppo Gesco – tra cui una giornalista della redazione di Napoliclick travestita da Befana – per festeggiare l’Epifania con un gioco adatto alla loro età e acquistato grazie a una donazione di 2mila euro della Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, nell’ambito del progetto Un sorriso per i più piccoli.

BEFANA SOLIDALE per ottanta bambini delle periferie

L’appuntamento con la Befana solidale sarà dalle ore 15.30 alle ore 18.30, con l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi, accompagnati da un genitore, divisi per piccoli gruppi a seconda dell’età, in modo da evitare assembramenti.

Sapientini, giochi da tavola e giochi creativi (per trucco, gioielli, cucina) saranno i doni scelti dagli operatori di Gesco per i bambini e i ragazzi che arriveranno da Barra, Poggioreale, Secondigliano e San Giovanni a Teduccio. Un sorriso per i più piccoli è un progetto di solidarietà su scala nazionale di Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, Coordinamento Giovani e Coordinamento Donne CesarePozzo che ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai bambini ospedalizzati e ai minori che si trovano in condizione di disagio, mediante donazioni alle associazioni, alle cooperative e alle fondazioni che, sull’intero territorio nazionale si occupano di supportare i più piccoli.

Giornata della Befana a Città della Scienza a Napoli

Giornata speciale della Befana a Città della Scienza per stupire i piccoli visitatori, e i loro accompagnatori, con tante esperienze interessanti. Tanti eventi da non perdere con un coinvolgente live show sul misterioso mondo degli insetti e un incredibile science show che ci permetterà di “toccare con mano” una cometa.

Non mancherà una divertente Tombola rivisitata in chiave scientifica, e addirittura un laboratorio interattivo per realizzare la ‘befana volante’. Spazio anche per i più piccoli che potranno dare libero spazio alla creatività lasciandosi ispirare dalle atmosfere natalizie e invernali.