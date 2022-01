“Non ti dimentichiamo”, 7 anni senza Pino Daniele: il ricordo di familiari e musicisti

Oggi, 7 anni fa, ci lasciava Pino Daniele. Era la sera del 4 gennaio 2015 quando l’artista veniva colto da infarto nella sua villa, un podere isolato nelle campagne toscane. A nulla servì la corsa al Sant’Eugenio di Roma, l’ospedale che da tempo lo seguiva per i suoi problemi cardiaci: il cantautore napoletano, quasi 60enne, dopo diversi tentativi di rianimazione fu dichiarato morto. Pino ci lasciò in tarda serata gettando nello sconforto non solo i suoi familiari ma tutti i fan ed una città intera.

Il ricordo del mondo della musica per Pino Daniele

“W Pino Daniele!!! È sempre vivo nella sua musica, nella sua poesia.. sempre vivo nei nostri cuori. ‘A me me piace ′o blues e tutt’e juorne aggio canta′'”, il magnifico ricordo di Vasco Rossi per Pino Daniele. Tra i primi ad avere un pensiero per l’indimenticabile artista napoletano anche Eros Ramazzotti, storico amico: “Ciao fratello, non ti dimentico! MI MANCHI”.

Una delle dediche più toccanti è stata senza dubbio quella di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, che su Instagram scrive: “Con Pino era facile trovarsi in queste parentesi sospese, tra la routine di un tour e l’imprevedibiltà del suo essere. Ci siamo trovati spesso a improvvisare in una hall di hotel come questa. E chissà quante volte non sono finite nel rullino dei ricordi di un vecchio telefono. Quella volta sì, grazie alla prontezza di mio fratello Luigi che riprendeva il momento, mentre Salvatore, il maggiore tra noi tre, si godeva quel momento accanto a quel mito che ci aveva regalato, da piccoli, il sogno infinito della musica. Solo qualche anno prima cantavamo le sue canzoni intorno a un falò insieme ad amici, in riva al mare, al nostro mare di Porto Cesareo. Non ci crediamo ancora… che Pino sia un nostro amico. Non ci crediamo ancora… che Pino non ci sia più. P.S. Mi commuove la sua grande umiltà quando, a un “piccolo” come me, suggeriva gli accordi, come a non sapere che quegli accordi erano e sono impressi nella mia anima”.

Significativo anche il ricordo di Jovanotti che, nelle sue storie Instagram, gli dedica uno dei suoi più grandi successi e scrive: “Ciao Pino, ci manchi”. Poche parole ma dense di emozione quelle di Gigi D’Alessio: “Ciao Pino”. Anche Clementino, a corredo di una loro foto insieme, ricorda Pino Daniele: “Pino”.

Anche il mondo del cinema non dimentica pino Daniele. Alessandro Gassmann su Twitter scrive: “7 anni senza Pino Daniele, W Pino!”.

Le dediche dei familiari

Uno dei pensieri più toccanti per Pino Daniele è senza dubbio quello della figlia Cristina: “Mia madre mi raccontava che quando ero molto piccola lei e papà si alternavano la sera per farmi addormentare e mi cullavano canticchiando le classiche canzoncine per bambini.E ispirato proprio da quei momenti papà scrisse Ninnananinnanoe’! O’ Mammone in realtà simboleggiava la paura,qualcosa che poteva spaventarmi ma non avrei dovuto temere nulla perché ero al sicuro stretta fra le sue braccia. Nulla è cambiato,sei una presenza costante e quando mi perdo ti chiamo e tu vieni da me in qualche modo,nei sogni ,nelle piccole coincidenze e mi fai sentire protetta. Loveyou”.

“Ma che ho dimmi che ho. Una faccia da indiano. E il passato un po’ più strano. Di chi disse tornerò. M’aspiette o no? … sono 7 ma la tua luce ci guiderà sempre. Non smetteremo mai di aspettarti, Manchi!!!! Ciao Brother” il magnifico ricordo di Nello Daniele, fratello di Pino.

La nipote Loredana, scrive: “Tu…. sempre e per sempre. Manchi ma grazie alla tua musica continui ad essere presente SEMPRE”. Non manca il ricordo della sua seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi: una foto di loro due abbracciati nelle storie Instagram.