La storia tra Belen e Antonino Spinalbese pare con molta probabilità che sia giunta al capolinea. Da giorni, difatti, è scoppiata la ‘bomba’ di gossip che riguarda la coppia ed una possibile rottura e, per questo, in molti si sono messi in cerca di indizi sui social negli ultimi giorni. Il primo messaggio sibillino l’ha scritto proprio Belen Rodriguez su Instagram, tra un shooting in lingerie ed una carezza alla piccola Luna. «Resta single finché non trovi quella persona che non ha più paura della tempesta…».

La risposta di Antonino Spinalbese a Belen sulle storie Instagram

Una dedica d’amore che sicuramente in altri tempi non avrebbe destato troppi sospetti. In questo momento, però, sembra essere più un campanellino d’allarme. I due, infatti, non pubblicano più foto insieme e si ‘dividono’ la piccola Luna Marì, la quale appare sempre con la mamma o con il padre.

Inoltre, anche l’hair stylist ha messo voce in capitolo. Dopo il post della showgirl argentina, infatti, ha risposto su Instagram con una serie di storie esordendo così: «Allora, parliamo di cose serie…». Probabile, a questo punto, il riferimento alle voci di gossip che vedono al centro dell’attenzione sia lui che Belen.

La crisi tra Belen e Antonino Spinalbese: “Non si sentono da settimane”. Cos’è successo prima del post della showgirl?

Tra i due sembrava essere nato un amore travolgente dopo un periodo molto difficile per Belen dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Con Antonio aveva ritrovato la serenità e scelto di mettere al mondo la sua seconda figlia. Da sempre la loro storia è stata molto chiacchierata, in primis per gli 11 anni di differenza (lui è più giovane di lei), ma anche per il fatto che in pochi mesi hanno messo su famiglia.

Inoltre, la nota esperta di gossip Deianira Marzano, è sicura: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina”. E ancora: “Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto”.