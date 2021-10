Omicidio dell’ex pentito di camorra, il tribunale dei minori di Ancona ha condannato a 11 anni 4 mesi di reclusione un giovane romeno che insieme allo zio, la sera del 15 gennaio scorso, uccise il 56enne Franco Lettieri. L’uomo ucciso era un ex collaboratore di giustizia, originario di Salerno ma da tempo si era trasferito ad Ascoli, ucciso in seguito ad una serie di coltellate. In una telefonata poco prima del decesso, Lettieri aveva rivelato al carabiniere pure l’identità dello zio ovvero Petre Lambru.

Quando il personale del 118 giunse sul posto, per l’ex pentito di camorra non c’era più nulla da fare. Stando alla ricostruzione della Procura di Ascoli quella sera Lettieri aveva prima avuto una discussione con Petre Lambru ed il nipote di 17 anni in via delle Stelle. La lite che era poi degenerata in una aggressione nel corso della quale il 56enne era stato ferito ad una gamba con tre coltellate. Uno dei colpi aveva raggiunto l’arteria femorale provocando l’emorragia che ha determinato il decesso.

LA CONFESSIONE DOPO L’OMICIDIO

Due giorni dopo l’omicidio il ragazzo si presentò ai carabinieri confessando di aver inferto lui le coltellate a Lettieri, anche se non ha spiegato, neanche durante il processo, quali sono stati i motivi di tanta acredine nei confronti della vittima.

Secondo gli inquirenti della Procura di Ascoli, in ogni caso, lo zio avrebbe comunque partecipato attivamente all’azione da cui è scaturito l’omicidio anche se il 57enne nega di aver inferto materialmente lui i fendenti mortali

Il ragazzo, difeso dall’avv. Felice Franchi, è stato processato con rito abbreviato. Il pm Giovanna Lebboroni aveva chiesto una condanna a 14 anni e 8 mesi di reclusione. L’accusa di omicidio è in concorso con Lambru per il quale l’udienza preliminare si terrà il prossimo 11 novembre davanti al gup del tribunale di Ascoli.