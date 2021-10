Belen ritrova l'amore, la storia di Antonio Spinalbese spazza via tutti i dubbi

Sembra finalmente essere ritornato il sereno tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese. I due, negli ultimi giorni, sono finiti al centro delle voci di gossip per una presunta ‘rottura’ dopo che, la showgirl, ha messo alla luce la loro prima figlia ‘Luna Marie’. La relazione fra i due, anche per via di alcuni indizi sui social, sembrava ormai compromessa.

Per tutto il tempo la coppia è rimasta in silenzio, eccezione fatta per alcune storie Instagram. Ora, però, è lo stesso Spinalbese che ha dato l’indizio che conferma la ritrovata serenità di coppia.

Dalle stories del suo account social infatti Antonio ha postato alcuni momenti di una divertente cena a cui ha partecipato proprio assieme a Belen e alcuni amici, fra cui Marco Verratti, Jessica Aidi, Claudia Galanti e Patrizia Griffini, la “petineuse” del GF5. Spinalbese, forse per mettere a tacere il tam tam mediatico, ha anche postato uno scatto che lo vede sorridente assieme alla sua dolce metà.