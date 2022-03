Da Cicciolina alla famiglia di Belen, svelato il cast completo de l’Isola dei Famosi

Da lunedì 25 marzo, su Canale 5 riparte l’Isola dei Famosi. Il reality andrà in onda anche il giovedì, per un doppio appuntamento settimanale, in prima serata. A condurre ci sarà Ilary Blasi, mentre l’inviato in Honduras è Alvin. Per gli opinionisti la scelta è ricaduta su Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

LE COPPIE – Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi, Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory), I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen), Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen), Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente).

I SINGOLI – Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise.

Le altre notizie dal mondo dello spettacolo | Belen e Stefano a letto insieme, il video ‘senza veli’ pubblicato su Instagram

Ormai non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme e la passione tra loro sembra non essere mai svanita. Dopo aver passato l’ultimo weekend insieme sulla neve, a Courmayeur, i due pare abbiano passato anche (almeno) una notte insieme. La conferma arriva dal profilo Instagram della showgirl argentina, sul quale ieri sera è apparsa una storia che la ritrae a letto, sotto le coperte, insieme al ballerino napoletano. Di fatti che tra i due fosse scattata di nuovo la scintilla, nonostanti le smentite “di rito”, era palese.

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul ritorno di fiamma per Belen e Stefano. Dopo essersi lasciati (per la seconda volta) Belen ha avuto una relazione, ormai conclusa, con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la sua prima figlia femmina, Luna Marì.

Da tempo però Belen e Stefano sono tornati a esser inseparabili, come confermato le immagini pubblicate da “Chi”. La showgirl argentina era infatti partita per Courmayeur per motivi di lavoro ed è stata raggiunta proprio da De Martino. La coppia ha trascorso una piccola e romantica vacanza in una baita sulle nevi, fra baci e risate. Nelle scorse ore, Belen Rodriguez è comparsa su Instagram con la fede al dito insieme ad altri anelli che, secondo i bene informati, le sarebbero stati regalati nel corso degli anni da Stefano De Martino.