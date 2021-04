«Quando ero incinta di Santiago non era così», la confessione di Belen sulla seconda gravidanza

Belen Rodriguez prosegue la sua gravidanza e tiene sempre aggiornati anche i suoi fan con storie al riguardo su Instagram. Nel weekend, infatti, la showgirl ha chiesto aiuto alle fan per alleviare alcuni malesseri ripici della dolce attesa, come ad esempio le difficoltà respiratorie.

Luna Marì si era posizionata in modo tale da spingere sul diaframma e Belen ha confessato di sentirsi isterica per questo motivo: qualcuno le ha suggerito di stendersi sul fianco sinistro, altri di fare dei dolci massaggi al pancione per far cambiare posizione alla bimba.

Le parole di Belen: “Con Santiago non era così”

Belen ha anche svelato che, quando era incinta di Santiago, non aveva accusato problemi di questo tipo. “Con Santiago non succedeva, mi gioco tutto quello ho che lei è il Karma che mi torna indietro e me le fa pagare tutte”.

