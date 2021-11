Bella Hadid, le lacrime su Instagram fanno il giro del mondo: “I social non sono reali”

Spesso gli occhi sono lo specchio dell’anima. E lo sa bene Bella Hadid, nota top model a livello mondiale, che si è mostrata sui social in tutta la sua fragilità. La giovane modella ha fatto outing dichiarando di vivere un periodo difficile a livello psicologico, denunciando il fatto che tutto ciò che si mostra sui social non è reale. “Questo è più o meno il mio quotidiano, giorno e notte, da un paio di anni ormai”, ha scritto Bella Hadid.

L’intervista di Willow

Il post in questione è formato da più immagini. La prima delle quali è in realtà un video: una parte di un’intervista di Willow Smith (figlia di Will Smith). Nell’intervista la cantante dice: “Quella sensazione che ti fa pensare di non essere abbastanza o che ti rende insicura sulla tua arte – è naturale – ma allo stesso tempo penso sia eccessivo“. Continua poi: “Tutti gli esseri umani sono diversi, ognuno ha qualcosa di speciale e unico da dare.” E conclude : “Le persone dimenticano che tutti si sentono allo stesso modo: persi, confusi, non così sicuri del perché sono qui, noi ne usciremo insieme“.

Il post

Il post prosegue poi con una sequenza di foto della modella venticinquenne, foto che la ritraggono con il volto rigato dalle lacrime, occhi gonfi ed addirittura una la vede attaccata ad una flebo.

Nella descrizione del post la modella, oltre a riportare le parole sopraccitate della giovanissima cantante e a spiegare come siano state proprio quelle parole a convincerla a postare quelle foto, Bella parla anche della sua esperienza

Le parole di Bella Hadid

“Questo è più o meno il mio quotidiano, giorno e notte, da un paio di anni ormai“, spiega la modella.

“I social non sono reali. A tutti quelli che stanno lottando, per piacere ricordatelo. A volte tutto quello che devi sentirti dire è che non sei solo“, così la modella tiene a ricordare che i social sono una “realtà parallela”, una realtà che spesso non racconta la parte più difficile della vita di ognuno, e che ci fa credere, erroneamente, che alcuni personaggi siano immortali.

“Questo va da me a voi, non siete soli. Vi voglio bene. Vi vedo e vi sento“, Bella si è sempre distinta per la sua incredibile empatia e anche questa volta le sue parole non la smentiscono. Parla direttamente a chi sta vivendo una situazione complicata, affermando che non è un percorso facile ma: “Voglio che sappiate che c’è sempre una luce alla fine del tunnel“, continua spiegando che nonostante lei sappia che questi percorsi possano avere delle ricadute per lei è importante ricordare che c’è sempre possibilità di stare meglio.

Spiega poi: “Ho avuto abbastanza ‘breakdowns’ ed esaurimenti per capire che se lavori duro su te stesso passando del tempo solo per capire i tuoi traumi, triggers e gioie sarai sempre capace di capire il tuo dolore e come gestirlo”.

Conclude infine: “Non so perchèé ma provavo sempre più difficoltà a condividere questo qui. Grazie per ‘vedermi’ e grazie per ascoltarmi, Vi voglio bene” Chiudendo un magnifico discorso di vicinanza e comprensione.