Benzina venduta senza pagare le tasse, sequestro da 59 milioni di euro. Le Fiamme Gialle di Trieste e Napoli, coordinate dalla Procura della Repubblica partenopea, eseguono un sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” di beni del valore di oltre 59 milioni di euro nei confronti di 5 soggetti.

Tutti ritenuti responsabili di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Tale attività costituisce il prosieguo investigativo di indagini che avevano già portato al sequestro eseguito in data 30 marzo 2021 nei confronti della Petrolifera Italiana s.r.l

I REATI FISCALI SUL PETROLIO

Con il nuovo provvedimento di sequestro esteso il GIP ampliavano la portata della

originaria misura ablatoria sulla scorta di ulteriori attività eseguite dai Nuclei PEF Napoli e

Trieste. In forza dei nuovi approfondimenti è stato possibile estendere le contestazioni dei

reati fiscali anche nei confronti dei gestori di fatto della società e disporre il sequestro di

provviste – anche nella forma “per equivalente” – in relazione ad ulteriori ipotesi di violazioni fiscali (utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) tanto ai rappresentanti legali quanto ai gestori di fatto della società. L’importo sequestrato è rappresentato dalle imposte evase ed ammonta a oltre 59 milioni

di euro.

FATTURE FASULLE

Le originarie contestazioni attenevano alla presentazione di dichiarazione fraudolenta di

imposta per l’anno 2017 dalla Petrolifera Italiana srl e all’omessa dichiarazione per l’anno

2017. Si aggiungono ora le ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per l’anno

2017 e l’emissione di fatturazioni fasulle per l’anno 2018, per oltre 30 milioni di euro di fittizi acquisti e cessioni di carburante da parte della Petrolifera Italiana con diverse società

fantasma, tra cui Italyan Petroli S.r.l., Giuliana Petroli S.r.l. e le ditte individuali Auletta Group e Vincent Group; ciò ha comportato l’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto per circa 7 milioni di euro.

LA FRODE CAROSELLO

Secondo la ricostruzione operata dalle Fiamme Gialle ed in ragione della istruttoria svolta

dalla Procura della Repubblica di Napoli, la Petrolifera Italiana si sarebbe collocata al

centro di un complesso gruppo di imprese dislocate sull’intero territorio nazionale.

I titolari di fatto dell’azienda, in concorso con i gestori legali della società, vendevano

milioni di litri di prodotti energetici a società cartiere fittiziamente dichiaratesi “esportatori

abituali” che proprio in virtù di tale falsa qualifica potevano acquistare i prodotti senza

applicazione dell’Iva.

Successivamente, le società acquirenti rivendevano gli stessi prodotti applicando l’IVA al

cliente finale che però poi non la versavano all’Erario (meccanismo fraudolento tipico della

frode carosello”. Per effetto delle condotte contestate, oltre al milionario danno all’Erario, la PETROLIFERA ITALIANA S.r.l. avrebbe negli anni assunto una posizione dominante sul mercato stravolgendo di fatto anche le regole della concorrenza.