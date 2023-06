Bici elettrica va a fuoco e scatena un incendio: un uomo salvato dai pompieri a Napoli

PUBBLICITÀ

Paura in un terraneo nel Rione Vasto a Napoli, dove ieri una bici elettrica è esplosa innescando un incendio. Sul posto c’erano già i carabinieri della compagnia Stella di Napoli, intervenuti poco prima per i rilievi dopo un suicidio di un 40enne. I quali a quel punto sono rimasti sul posto per aiutare un anziano, rimasto bloccato con il suo cane a causa dell’incendio scoppiato. Sul posto sono poi arrivati anche i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non ci sono stati feriti ma soltanto molta paura.

Tutto è accaduto tra via Genova e via Brindisi, nel cuore del Rione Vasto di Napoli: qui, i carabinieri avevano appena terminato i rilievi per il suicidio di un 40enne avvenuto poco prima quando, ad una decina di metri di distanza, la batteria di una bici elettrica è andata in corto circuito, innescando un incendio in un terraneo al cui interno c’era un uomo intrappolato con il suo cane. L’uomo non voleva saperne infatti di lasciare l’appartamento, anche perché il cane, terrorizzato, si era nascosto sotto il letto.

A quel punto i militari dell’Arma sono intervenuti per recuperare sia i cani, sia il padrone, accompagnandoli fuori prima che le fiamme si propagassero all’intero basso, come accaduto subito dopo. Le fiamme sono divampate pochi attimi dopo che cane, padrone e carabinieri erano usciti. Nel frattempo, l’intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all’intero stabile, se non solo parzialmente nella parte esterna dell’edificio.