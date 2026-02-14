PUBBLICITÀ
Bimbo trapiantato col cuore bruciato al Monaldi, l’avvocato: “Non è più operabile”

È arrivato il parere dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, richiesto dalla famiglia del bambino napoletano sottoposto a trapianto e finito al centro della vicenda del cosiddetto “cuore bruciato”. “Secondo l’ospedale Bambino Gesù il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli non è più trapiantabile”.

A renderlo noto è stato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, intervenuto durante la trasmissione televisiva Mi manda Raitre. “Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza” al parere del Bambino Gesù sulla non trapiantabilità del cuore al bimbo di Napoli. “L’opposizione veniva dal medico che l’ha operato il quale sostiene che è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti. Sarà lo stesso medico, che presumo sia indagato, a rioperarlo. Quindi io stamattina mi devo recare dalla polizia giudiziaria per una integrazione di querela. C’è una vicenda moto strana”.

Il bambino è attualmente ricoverato all’Ospedale Monaldi. Secondo quanto riferito dall’avvocato, la struttura napoletana avrebbe deciso di procedere comunque con un nuovo intervento, affidandolo allo stesso chirurgo che lo ha già operato. “Ovviamente mi auguro che il Bambino Gesù si sbagli e che il parere del Monaldi sia quello corretto. Però ci sono altre vicende che si vanno intrecciando – ha aggiunto l’avvocato -. Loro hanno deciso, ce l’hanno comunicato formalmente: sarà lui a rioperarlo. Eventualmente supportato da una equipe del Bambin Gesù”.

