PUBBLICITÀ
HomeCronacaBimbo vittima di un furto al McDonald's tra Giugliano e Melito: "Rubati...
CronacaCronaca locale

Bimbo vittima di un furto al McDonald’s tra Giugliano e Melito: “Rubati tablet e zaino di Geolier”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Bimbo vittima di un furto al McDonald's tra Giugliano e Melito:
Bimbo vittima di un furto al McDonald's tra Giugliano e Melito: "Rubati tablet e zaino di Geolier"
PUBBLICITÀ

Furto nel parcheggio del McDonald’s sull’Appia, tra Melito e Giugliano. I malviventi hanno rotto il vetro posteriore di un’auto e portato via lo zainetto di un bambino che si trovava nel locale per una festa. A denunciare l’accaduto è il padre del piccolo, proprietario della vettura, che ha pubblicato un video sui social per raccontare quanto successo. All’interno dello zaino c’erano un tablet e i libri di scuola. L’area è coperta da telecamere di videosorveglianza. “Hanno rotto il vetro e rubato il tablet e i libri di scuola di mio figlio Raffaele”, racconta il padre nel video. Il bambino, visibilmente scosso, aveva uno zaino di Geolier, che il padre promette di ricomprare subito: “Domani ricompriamo tutto, anche il tablet”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati