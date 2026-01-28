Bimbo vittima di un furto al McDonald’s tra Giugliano e Melito: “Rubati tablet e zaino di Geolier”

PUBBLICITÀ

Furto nel parcheggio del McDonald’s sull’Appia, tra Melito e Giugliano. I malviventi hanno rotto il vetro posteriore di un’auto e portato via lo zainetto di un bambino che si trovava nel locale per una festa. A denunciare l’accaduto è il padre del piccolo, proprietario della vettura, che ha pubblicato un video sui social per raccontare quanto successo. All’interno dello zaino c’erano un tablet e i libri di scuola. L’area è coperta da telecamere di videosorveglianza. “Hanno rotto il vetro e rubato il tablet e i libri di scuola di mio figlio Raffaele”, racconta il padre nel video. Il bambino, visibilmente scosso, aveva uno zaino di Geolier, che il padre promette di ricomprare subito: “Domani ricompriamo tutto, anche il tablet”.