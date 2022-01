Blitz a Monteruscello, presi i pusher della panchina: carabinieri sequestrano droga e soldi

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Ernesto Nasti e Giuseppe Trincone, di 24 e 21 anni, entrambi del posto. Erano in Via de Chirico, nel comune di Monteruscello. Sono stati osservati a lungo e quando hanno estratto dalle tasche delle bustine in cellophane per poi nasconderle dietro una panchina, i militari sono intervenuti. Nasti aveva in tasca una stecchetta di hashish e 85 euro in contante, il più giovane una bustina di marijuana e 70 euro. La parte restante della droga era proprio sotto la panchina: 10 stecchette di hashish, 15 di marijuana. I due arrestati (entrambi difesi dall’avvocato Luca Gili) sono stati sottoposti ai domiciliari e sono in attesa di giudizio.