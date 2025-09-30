Blitz ai Quartieri Spagnoli, locale commerciale in un immobile comunale

La Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Avvocata, ha eseguito un provvedimento di sequestro, coordinato dalla Autorità Giudiziaria, che ha permesso di restituire al Comune di Napoli un locale di proprietà dell’Ente che era stato abusivamente occupato.

L’immobile in questione, un locale commerciale di circa 160 mq situato nei Quartieri Spagnoli a ridosso del Corso Vittorio Emanuele, era stato riconsegnato al Comune dal precedente affittuario nei mesi scorsi. Tuttavia, a seguito di sopralluoghi, la Polizia Locale aveva accertato l’immediata e illecita rioccupazione del bene, che veniva utilizzato come autorimessa per i residenti della zona.

Il Pubblico Ministero titolare dell’indagine ha delegato alla Polizia Locale l’attività investigativa, i cui esiti hanno portato il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) a disporre il sequestro del locale con immediato affidamento al Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno dato esecuzione al provvedimento, provvedendo a far liberare il locale dai veicoli che lo occupavano e a sigillare gli ingressi.

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia Locale volto a recuperare e restituire i beni del patrimonio comunale illegalmente sottratti alla fruizione collettiva, ripristinando la legalità e la corretta gestione dei beni pubblici.