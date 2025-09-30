PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz ai Quartieri Spagnoli, locale commerciale in un immobile comunale
CronacaCronaca locale

Blitz ai Quartieri Spagnoli, locale commerciale in un immobile comunale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Blitz ai Quartieri Spagnoli, locale commerciale in un immobile comunale
PUBBLICITÀ
La Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Avvocata, ha eseguito un provvedimento di sequestro, coordinato dalla Autorità Giudiziaria, che ha permesso di restituire al Comune di Napoli un locale di proprietà dell’Ente che era stato abusivamente occupato.
L’immobile in questione, un locale commerciale di circa 160 mq situato nei Quartieri Spagnoli a ridosso del Corso Vittorio Emanuele, era stato riconsegnato al Comune dal precedente affittuario nei mesi scorsi. Tuttavia, a seguito di sopralluoghi, la Polizia Locale aveva accertato l’immediata e illecita rioccupazione del bene, che veniva utilizzato come autorimessa per i residenti della zona.
Il Pubblico Ministero titolare dell’indagine ha delegato alla Polizia Locale l’attività investigativa, i cui esiti hanno portato il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) a disporre il sequestro del locale con immediato affidamento al Comune di Napoli.
Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno dato esecuzione al provvedimento, provvedendo a far liberare il locale dai veicoli che lo occupavano e a sigillare gli ingressi.
L’operazione conferma il costante impegno della Polizia Locale volto a recuperare e restituire i beni del patrimonio comunale illegalmente sottratti alla fruizione collettiva, ripristinando la legalità e la corretta gestione dei beni pubblici.
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati