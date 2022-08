Blitz contro il contrabbando e multe alla mala-movida a Napoli

Intensa attività di controllo del territorio nelle scorse ore da parte della Polizia municipale di Napoli diretta dal comandante Ciro Esposito. I caschi bianchi sono intervenuti sia nei luoghi della cosiddetta Movida che in diverse aree della città.

Controlli Movida

Nel centro storico le Unità Operative di Chiaia e Avvocata hanno controllato e multato 7 esercizi pubblici per occupazione abusiva delle strade destinate alla circolazione veicolare. In via Speranzella, ai Quartieri Spagnoli, è stata denunciato all’autorità giudiziaria il titolare di una pizzeria per occupazione illecita. Nei fatti, era stata montata una struttura durevole con tavoli e sedie. In vico Lungo Gelso, sempre ai Quartieri Spagnoli, un locale è stato sanzionato per diffusione di musica udibile all’esterno senza alcuna autorizzazione.

Una dichiarazione di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) non conforme alla legge e per l’istallazione senza autorizzazione di paletti e catene per delimitare lo spazio utilizzato dai clienti del locale. In via Mezzocannone un esercizio commerciale è stato sanzionato per la vendita da asporto di bevande e alimenti senza essere in possesso di Scia di vicinato e di Scia sanitaria.

Sanzioni a diversi esercizi commerciali anche a causa di mancato corretto conferimento e differenziazione di rifiuti. La polizia municipale ha multato un locale di via Medina, un altro di via Toledo e un terzo in vico Tiratoio.

Operazione della stradale

Controlli e multe anche da parte della Polizia stradale del Gruppo Git Motociclisti. In particolare, tra discesa Marechiaro e piazza Municipio, nella fascia litoranea, sono stati controllati 35 veicoli e accertate diverse irregolarità quali 2 patenti scadute o inidonee al tipo di veicolo guidato; una vettura sprovvista di copertura assicurativa oggetto di fermo amministrativo. Ancora: due persone multate perché in movimento nonostante il semaforo rosso agli incroci.

I controlli contro le forme di illegalità

L’altra parte dei capillari controlli della Polizia municipale di ieri riguarda il contrasto agli illeciti di varia natura. Gli Agenti del Reparto di Polizia Investigativa/Ambientale hanno fermato due giovani su un ciclomotore che transitavano ripetutamente in vie Toledo, via San Giacomo, Piazza Municipio e via Medina. I giovani, fermati senza casco, al momento dei controlli era senza documenti. Entrambi sono risultati essere soggetti con precedenti penali per furti e rapine. Uno dei due, minorenne, si era allontanato dalla comunità di recupero cui era affidato mentre sull’altro, maggiorenne, pende un divieto di accesso nei locali pubblici per i precedenti penali. Allo stesso soggetto era stato ritirato la patente. Oltre al fermo dei due, gli agenti municipali hanno sequestrato la moto sulla quale viaggiavano.

Violazione ambientale per un condominio

Nel quartiere San Lorenzo, in vico Azzimatori, gli Agenti del Reparto Ambientale sono intervenuti, a seguito di segnalazione, per un condominio che non differenziava i rifiuti, creando disagi e problemi ai fabbricati adiacenti anche per il cattivo odore. Dopo gli opportuni controlli, il condominio è stato verbalizzato e si è provveduto ad attivare la società comunale dei rifiuti Asìa per il ripristino dello stato dei luoghi.

Sequestro di prodotti contraffatti

Al corso Umberto la Polizia municipale ha sequestrato diversi prodotti contraffatti – magliette, felpe, t-shirt – denunciando un uomo classe 1974, I.A., già con precedenti. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per contraffazione secondo quanto prevede l’articolo 517 del Codice Penale.

Stecche di sigarette sequestrate

Operazione anche contro il contrabbando di sigarette, questa volta in corso Garibaldi, per gli agenti di Polizia municipale. In totale sono state sequestrati 49 pacchetti di “bionde”. A detenerle, fingendosi raider, un uomo di 36 anni, D.A. bloccato dopo una breve fuga. Il soggetto guidava, sprovvisto di patente, una moto senza copertura assicurativa e di revisione.

In via Foria, verbale da 5000 euro da parte degli agenti di Polizia Ambientale al proprietario di un furgone, poi sequestrato, per incauto affidamento. La salata multa è stata comminata per mancato conseguimento della patente di guida secondo quanto stabilito dall’articolo 116 del codice della strada.

Infine, 9 unità hanno presidiato piazza Garibandi fino alle 24.00 per prevenire lo svolgimento dei mercatini abusivi con materiale recuperato dai rifiuti urbani.