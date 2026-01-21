Blitz fuori la metro di Chiaiano, smantellato il gabbiotto del parcheggiatore abusivo

PUBBLICITÀ

Questa mattina la Polizia Municipale è intervenuta in via Cupa Carderito, nel quartiere Chiaiano, smantellando una postazione abusiva dalla quale venivano richieste indebitamente somme di denaro agli automobilisti per la sosta. L’operazione rientra in un’attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare l’illegalità diffusa e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. A darne notizia è stato Nicola Nardella, Presidente dell’VIII Municipalità di Napoli, che attraverso un post sui social ha annunciato l’intervento e ha anticipato che nei prossimi giorni sono previste ulteriori attività di controllo, in particolare nell’area della metropolitana di Chiaiano.

Nei giorni scorsi, il giornalista Alessandro Migliaccio aveva denunciato la vicenda con un servizio di inchiesta, mostrando l’esistenza di un parcheggio di circa 2000 metri quadrati, di proprietà del Comune di Napoli, realizzato con fondi pubblici e da oltre quindici anni inutilizzato e abbandonato. Un’area mai messa a reddito, che ha rappresentato un evidente spreco di risorse e un mancato introito per le casse comunali. Secondo quanto documentato nel servizio, quello spazio sarebbe stato di fatto occupato da un parcheggiatore abusivo che, approfittando dell’assenza di gestione e controlli, avrebbe organizzato un’attività illegale arrivando persino a costruire un gabbiotto utilizzato come ufficio per riscuotere denaro dagli automobilisti.