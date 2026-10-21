Blocco dei tir, il sindaco di Napoli: “Si rischia una città sommersa dai rifiuti”

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A seguito dell’ultimo incontro tra il Governo e le rappresentanze dell’autotrasporto, i sindaci di Napoli e Bari, Gaetano Manfredi e Vito Leccese, prendono atto degli impegni annunciati e tornano a chiedere un intervento urgente per fronteggiare le gravi criticità che stanno interessando le città del Mezzogiorno.

“Ribadiamo gli appelli lanciati nei giorni scorsi e la necessità del confronto avviato dal Governo con le associazioni dell’autotrasporto: la situazione nelle città del Mezzogiorno resta estremamente critica e rischia di aggravarsi ulteriormente con il passare delle ore. A Napoli, Bari e in numerosi altri territori del Sud, il blocco della circolazione delle merci sta compromettendo gli approvvigionamenti alimentari, con prodotti che non raggiungono le piattaforme di distribuzione e scaffali dei supermercati sempre più vuoti. Le difficoltà cominciano a interessare anche servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico extraurbano. Non siamo più di fronte a una crisi circoscritta al settore dell’autotrasporto, ma a un’emergenza che rischia di paralizzare intere comunità, con conseguenze economiche e sociali sempre più pesanti.

Prendiamo atto degli impegni economici annunciati dal Governo, ma occorre accelerare concretamente la risoluzione della vertenza. Chiediamo al Governo e al ministro Salvini di anticipare il confronto previsto per il 27 perché rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti. Auspichiamo che tutte le parti coinvolte individuino soluzioni che consentano di ripristinare la regolare circolazione delle merci e garantire la continuità dei servizi essenziali. Comprendiamo le ragioni di chi protesta contro costi ormai insostenibili. Al contempo non possiamo permettere che a pagarne le conseguenze siano intere comunità. È il momento che tutte le istituzioni facciano fronte comune, assumendosi ciascuna le proprie responsabilità, prima che questa emergenza metta in ginocchio le nostre città”, questo l’appello dei sindaci.

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Sospensione del ritiro dei rifiuti organici a Giugliano

“Da oggi, 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟭 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲, per tutta la giornata di domani, 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲, e fino a nuova comunicazione, invito le famiglie e le attività commerciali a 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗶 e a non esporre i relativi sacchi o contenitori in strada. Teknoservice ha comunicato al Comune la 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮 dei conferimenti dell’umido negli impianti di destinazione, a causa del 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼. La società è tutt’ora impegnata a individuare impianti alternativi. Il blocco impedisce di svuotare i mezzi della raccolta. Per questo invito tutte le utenze a 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝗽𝗼𝗿𝗿𝗲 i rifiuti organici, per evitare che rimangano in strada senza essere ritirati, con conseguenze per l’igiene e la salute pubblica. La causa del disservizio 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲. Questo non attenua il disagio che ricade sulle famiglie e sulle attività, alle quali stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio. Chi ha già esposto sacchi o contenitori dell’umido è invitato a 𝗿𝗶𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿𝗹𝗶 e a trattenerli negli spazi privati o aziendali fino alla ripresa del servizio. L’indicazione riguarda esclusivamente la frazione organica. Comprendo le difficoltà, soprattutto per chi ha poco spazio in casa e per chi gestisce un’attività. Vi chiedo di 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 per evitare accumuli davanti alle abitazioni e lungo le strade. Sarà nostra cura comunicare la ripresa dei conferimenti appena sarà trovata una soluzione al problema“, questa la comunicazione del sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio.