Bonus per l’acquisto di occhiali: come fare per ottenere il contributo di 50 euro

Considerando una serie di requisiti sarà possibile per coloro che adempieranno a questi parametri usufruire di un bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2021 ma anche della detrazione nel modello 730/2023; dispenseranno queste opportunità, però, solo le somme non coperte dal contributo di 50 euro.

Requisiti necessari per richiedere il bonus

Al fine di ottenere i vantaggi del bonus per l’acquisto degli occhali è necessario identificarsi in alcune specifiche condizioni. Potranno giovarne, infatti, soltanto persone appartenenti a nuclei familiari il cui Isee risulterà non superiore ai 10.000 euro. La domanda è in vigore dal 5 maggio scorso e perdurerà fino al 31 dicembre 2023. I beneficiari potranno usufruire di un contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto.

Compatibile con la promozione di questa offerta e l’iniziativa della detrazione IRPEF. Si tratta di un’agevolazione del 19% prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi per questa tipologia di spese. Per quanto riguarda l’applicazione del modello 730/2023, e quindi per quanto concerne la detrazione IRPEF bisogna comprendere come verrà promossa. Lo sconto d’imposta si applicherà, infatti, solo alla parte dei costi che il bonus non coprirà. Ciò determina la possibilità, sempre per coloro che si identificano nella specifica fascia isee prevista, la possibilità di giovare di ambedue le agevolazioni: Quella promossa dal bonus e quella disposta dalla detrazione. L’unica regola che consentirà tale compatibilità prevede che la spesa in questione superi i 50 euro. Le due misure, infatti, sono compatibili ma non cumulabili in relazione alla stessa porzione di spesa.

Istruzioni per compilare il modello 730/2023

A livello pratico, nel momento in cui il costo di una spesa consentisse sia l’applicazione del bonus che l’applicazione della detrazione, le cifre coperte si gestiranno nel modo seguente:

Prendendo in considerazione un paio di occhiali il cui costo ammonta a 110 euro, con il bonus occhiali, sottoforma di vaucher, accessibile fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile scalare i primi 50 euro. Per l’importo eccedente, pari a 60 euro, sarò possibile beneficiare della detrazione per le spese mediche.