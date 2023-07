Meteo, il Sud ancora nella morsa del caldo torrido: in arrivo ‘Caronte 2’

PUBBLICITÀ

Minacce di disastri naturali tra temporali, alluviani e orde infernali di caldo vengono scongiurate dalle rassicuranti dichiarazioni del Meteo. Dopo una fase particolarmente instabile che ha caratterizzato il clima, l’alta pressione torna a proteggere le regioni del Nord. Si stabilizza invece al sud un ulteriore calo termico.

Un nuovo regime climatico

Dopo una fase di instabilità e estremo sopravvento da parte di alcuni fenomeni climatici, tutto rientra nella norma. Il meteo sancisce il 27 luglio come data simbolo per celebrare l’equlibrio ristabilito del clima da qualche giorno a questa parte. L’alta pressione garantisce un clima estivo sul Mediterraneo e sull’Italia. Ne risulterà un tempo prevalentemente soleggiato senza il rischio di temporali neanche di pomeriggio sulle Alpi. La temperatura portante di questo periodo si aggirerà attonto ai 30°. Sparsi annuvolamenti nel Triveneto, specie sulle aree alpine ma senza rischio di piogge. Temperature in ulteriore calo garantiranno un clima fresco all’estremo Sud e in Sicilia. Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud, ancora moderati intorno alla Puglia e nel Canale di Sicilia. Particolarmente mossi risultano, ancora, i mari meridionali; moto ondoso in attenuazione nel Mar Ligure e sui mari del Centro Italia.

PUBBLICITÀ

Previsioni per venerdì 28 luglio

Anche per la giornata del 28 luglio si disporranno annuvolamenti sparsi e passeggeri al Centro-Nord. Nel pomeriggio rovesci o temporali in sviluppo sull’arco alpino. Al Sud, Sicilia e Sardegna cieli prevalentemente sereni. Per quanto riguarda la temperatura sussisterà un lieve aumento ma il clima detterà, secondo il meteo, degli influssi di calore che resternno sempre nella norma. Le massime pomeridiane saranno comprese per lo più tra 29 e 32-33 gradi ma con punte intorno ai 35° in Sardegna e Sicilia. Venti di Scirocco renderanno i mari mossi nel Canale di Sicilia e di Sardegna, altrove saranno abbastanza calmi.

Di nuovo temperature folli: le previsioni del Meteo

Nonostante questa mnomentanea tregua, il meteo chiarisce che nei prossimi giorni le temperature torneranno gradualmente a salire. Il clima afoso dei 35 e 40 gradi colpirà nuovamente le zone del centro Italia insieme alla Sicilia e alla Sardegna. Al nord, il meteo specifica, che nei prossimi giorni l’alta pressione tenderà ad indebolisrsi; questo provocherà l’insurrezione di possibili temporali. Tali condizioni climatiche potrebbero particolarmente interessare le zone dell’alto Adriatico e le aree in pianura.