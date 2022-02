Blitz in Germania, catturato latitante della Vanella Grassi

Catturato e subito scarcerato. E’ questa la vicenda giudiziaria che qualche settimana fa ha portato all’arresto del latitante della Vanella Grassi Ciro Bottiglieri, indicato dalle informative di polizia come uomo di punta del gruppo Grimaldi di San Pietro a Patierno. L’uomo era scampato al maxi blitz che decapitò il clan nel luglio del 2020. Da allora di lui si erano perse le tracce fino a quando le autorità italiane e tedesche lo hanno intercettato in un ristorante di Francoforte del Meno, dove lavorava, per arrestarlo. Dopo essere finito in manette non sono però finite le sorprese. Il Riesame infatti (XII sezione) lo ha subito scarcerato: merito delle argomentazioni del suo legale, l’avvocato Rocco Maria Spina, che ha evidenziato una serie di discrepanze temporali tra la contestazione mossa dalla Procura antimafia a Bottiglieri e quella reale. Le accuse per Bottiglieri infatti, come si evince dall’ultima ordinanza a suo carico, coprono un periodo che va dal 2015 al 2018. L’avvocato Spina ha invece sottolineato che Bottiglieri si sarebbe reso protagonista di attività di spaccio solo per alcuni mesi nel 2017: un periodo di tempo troppo ristretto, dunque, per ritenerlo effettivamente organico al clan Grimaldi, ‘espressione’ della Vanella Grassi. Data l’incertezza delle accuse il Riesame ha dunque optato per la sua scarcerazione. L’ordinanza è stata dunque annullata con Bottiglieri che ha potuto far ritorno a San Pietro a Patierno.