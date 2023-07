“Brioche Bulgari e cornetto Cartier”, Gino Rivieccio ironizza sui prezzi alle stelle di Procida

PUBBLICITÀ

“Stamattina ho fatto colazione con una brioche linea Bulgari. E meno male che non ho preso il cornetto Cartier. Sara’ pure un’isola di sinistra, ma téne ‘e prezzi ‘e destra“. Con queste parole l’attore e regista napoletano Gino Rivieccio protesta, a mezzo social network e con ironia, dei prezzi dell’isola di Procida. In particolare di quelli al bar: due brioches 10 euro, dunque 5 euro al pezzo, al tavolino del bar dell’isola di Arturo.

Come lo stesso Rivieccio la definisce, nell’immaginario comune Procida è sempre stata, tra le tre isole del Golfo, un’isola “di sinistra”. Infatti, Capri era ed è ancora considerata l’isola “dei ricchi”, frequentata da vip e famiglie dell’elìte. Ischia, la più grande, è sempre stata vista come l’isola del popolo, dove si riversava un po’ tutta Napoli. Procida, invece, era per antonomasia l’isola degli alternativi, di chi al lusso e al divertimento preferiva un silenzio quasi rude. Che, tra l’altro, ben si accostava al carattere spesso burbero degli isolani.

Da tempo però la situazione è profondamente cambiata: il fortissimo processo di gentrificazione è stato acuito dalla designazione a Capitale della Cultura nell’anno 2022. Da allora è cambiato tutto. Sono aumentati i prezzi: alberghi, case vacanze e bed and breakfast hanno raggiunto i livelli di Capri e Ischia e sono spuntati tantissimi improbabili alloggi, perfino in garage fronte strada. Pochi i controlli, tanta la speculazione.

Conseguentemente costa di più vivere e frequentare Procida e non è solo l’inflazione a pesare sullo scontrino: molti napoletani infatti hanno scelto di non frequentare più l’isola durante l’estate, preferendola nel periodo di maggio o in quello di settembre-ottobre, dove i prezzi – almeno quelli per pernottarvi – calano un po’.