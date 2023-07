Tragico incidente in auto, Davide muore a 27 anni nel giorno del suo compleanno

PUBBLICITÀ

Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica a Roma, in zona Eur. A perdere la vita nel giorno del suo compleanno è stato Davide Carnevale, 27enne di Ostia. Con lui in auto, al volante, c’era la sorella e un’amica. Entrambe le ragazze sono ricoverate in gravi condizioni.

Vani i tentativi di salvare Davide, per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è sopraggiunto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Il gruppo di giovani pare stesse tornando da una serata in discoteca per festeggiare il compleanno del 27enne. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiano avrebbe sbandato finendo per schiantarsi contro un albero, prima di ribaltarsi e finire contro un altro albero tra la vegetazione.

Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Al volante, secondo quanto ricostruito, pare ci fosse la sorella. La giovane di 22 anni, riporta Roma Today, è la meno grave delle due ferite e se la caverà con una quarantina di giorni di prognosi. Per l’altra ragazza, 23 anni, si è reso necessario un intervento chirurgico.