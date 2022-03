Cos’è l’afasia, la malattia che ha costretto Bruce Willis a lasciare il cinema

La notizia dell’addio al cinema di Bruce Willis ha lasciato i suoi fan senza fiato. Il noto attore statunitense soffre di afasia, la malattia gli impedirebbe di lavorare con tranquillità. Arriva ieri il post di spiegazioni sulla pagina Instagram ufficiale dell’attore. Il racconto della sua malattia ci è arrivato attraverso le parole della sua famiglia: la moglie Emma Heming, l’ex moglie Demi Moore e i suoi 5 figli.

L’addio al cinema di Bruce Willis

L’attore 67enne famoso per i suoi ruoli in film d’azione non potrà più recitare, la causa del suo addio alla telecamera è l’afasia. La malattia di cui soffre comporta la perdita graduale della capacità di esprimersi, leggere e comprendere parole scritte o verbali. Va da se che quindi risulterebbe impossibile all’attore riuscire ad affrontare la comprensione e memorizzazione di un copione, nonché riuscire a gestire i ritmi frenetici di un set holliwoodiano.

Bruce Willis dopo la prima apparizione sulle scene con il film “Delitti Inutili“, con Frank Sinatra, consacra la sua carriera in:”Trappole di cristallo“. Dopo varie comparse e ruoli sarà proprio il personaggio del poliziotto John McClane, nel primo film della saga di Die Hard, a consacrare la sua fama. Da allora Bruce Willis è stato protagonista delle pellicole più rilevanti della scena holliwoodiana e non.

Il post della famiglia

“Ai meravigliosi fan di Bruce, la nostra famiglia vuole condividere che il nostro amato Bruce sta soffrendo di alcune problematiche di salute, e che recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia” così inizia il post della famiglia Willis. Continua poi spiegando ai fan che la malattia “sta avendo impatto sul suo sistema cognitivo“. Sembra quindi che Bruce Willis stia già sperimentando le tristi conseguenze dell’afasia. Continuano poi annunciando l’addio alle scene di Bruce: “Come conseguenza e dopo varie considerazioni, Bruce conclude la sua carriera qui, carriera che ha significato moltissimo per lui“.

La famiglia non si risparmia in parole di ringraziamento ai fan per il loro supporto. “Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia, e apprezziamo moltissimo il vostro affetto, supporto e compassione“. Continuano poi: “Stiamo attraversando questo come una famiglia forte e unita, e abbiamo voluto coinvolgere i suoi fan perchè sappiamo quanto Bruce significhi per voi, e quanto voi significhiate per lui“. Il post infine si conclude con un messaggio di forza e speranza, tipica di Bruce Willis: “Come Bruce dice sempre ‘vivi al massimo’ e noi abbiamo intenzione di seguire le sue parole insieme“.