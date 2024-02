“Bruciati oltre 3 milioni al casinò e lasciò la figlia a casa da sola”, le nuove accuse di Ilary a Totti

PUBBLICITÀ

Non si placano i dissidi tra Francesco Totti e Ilary Blasi in merito alla separazione. Stando alla ricostruzione de La Verità, la tensione è alle stelle malgrado (o forse proprio per) le decisioni dei giudici che hanno stabilito un mantenimento di 12.500 euro al mese per Blasi e figli.

La Blasi ha tirato fuori le carte e accusa l’ex marito di sperperare denaro ai casinò. “Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media ‘brucia‘ al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli”. Così, attraverso i suoi avvocati, l’ex conduttrice dell’Isola censisce i conti dell’ex capitano della Roma. Ma fa anche le pulci al suo stile di vita. “Risulta infatti che, nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023, l’ex azzurro ha sperperato al gioco mediante svariati bonifici la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo, l’impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro“. Soldi che, spiegano i legali, avrebbero dovuto comparire nei bonifici destinati alla famiglia.

Come se non bastasse, Totti è accusato anche di negligenza per quel che riguarda la custodia della figlia Isabel, che avrebbe lasciato sola in albergo in una occasione per presenziare un evento. Inoltre, secondo il quotidiano Totti avrebbe evitato di documentare alcuni conti (uno dei quali a Singapore) ai giudici. Scrive La Verità che molti dei conti correnti accesi dall’ex numero 10 sarebbero stati nascosti al Tribunale.

Il patrimonio della Blasi

Secondo gli avvocati della controparte, Ilary Blasi avrebbe sui conti correnti una notevole liquidità. Detto in termini più semplici, la showgirl sarebbe molto ricca, forse più dell’ex consorte. Solo per il docufilm Unica si dice che abbia guadagnato 700 mila euro. Inoltre, scrive il Corriere della Sera: “Avrebbe molte società a lei riconducibili. In particolare la Number 5 Srl (denominazione che ricorda la famosa Number 10 del Capitano), intestata al padre, Roberto Blasi, sarebbe assai florida. Se fosse dimostrato, ecco che la cifra dell’assegno mensile che Totti le versa – pari a 12.500 euro – verrebbe molto ridotta. Anche perché il primogenito Cristian, ormai maggiorenne, vive e lavora a Madrid (gioca nel Rayo Vallecano), è economicamente indipendente e non più a carico della madre. Totti non ha ancora chiesto formalmente una riduzione degli alimenti (che paga regolarmente e senza ritardo, fanno sapere dal suo entourage) ma lo farà, come ritiene sia giusto”.

Nessun mistero, secondo amici a lui vicini, che Totti fosse appassionato di gioco d’azzardo, am le cifre sarebbero più basse di quelle denunciate. Quanto alla accusa, ritenuta infamante, di aver lasciato sola Isabel, la bimba di 7 anni, replicano che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto.