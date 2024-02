A mezzanotte gli ultimi 6 episodi di “Mare Fuori” su RaiPlay, il regista annuncia una sorpresa per i fan

PUBBLICITÀ

Appuntamento a mezzanotte con le ultime sei puntate di Mare Fuori su Rai Play. Nella serata di domani invece, 14 febbraio, andrà in onda la puntata d’esordio della quarta stagione in prima serata su Rai 2.

Ma non è tutto: il regista della serie, Ivan Silvestrini, ha infatti annunciato via social una sorpresa per i fan. Una sorpresa che consisterebbe nel lanciare una sorta di puntata aggiuntiva per lanciare un film della fiction.

A mezzanotte gli ultimi 6 episodi di Mare Fuori su Rai Play, poi la sorpresa ai fans

Le prime puntate di Mare Fuori 4, caricate su RaiPlay, hanno già raggiunto un record di visualizzazioni. Mentre a partire dalla serata di domani la fiction sarà trasmessa anche su Rai 2, la piattaforma streaming accoglierà i restanti episodi, più un contenuto aggiuntivo appena annunciato dal regista Silvestrini.

“Ho una sorpresa per voi. Volevamo fare un film di Mare Fuori dopo questa stagione ma siccome la priorità è riuscire sempre ad uscire con una stagione nuova ogni 12 mesi, quest’anno non ce l’abbiamo fatta, è stato rimandato. Però in un certo senso lo abbiamo fatto lo stesso e questo film, questi 100 minuti in più, usciranno stanotte stessa“, ha annunciato Silvestrini attraverso un video diffuso sui social.

E ha poi concluso: “Questa stagione, quindi, avrà due episodi in più che rappresentano quello che avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori. Ancor di più vi dico non fate la nottata perché sono veramente troppi minuti, ci sono sei puntate che escono a mezzanotte più altri 2, una sorta di gigantesca puntata speciale che contiene tutto ciò che in qualche modo avete aspettato e temuto forse. Sarà un momento memorabile sicuramente”.