Buttano in mare il perito assicurativo durante i rilievi sulla barca, due arresti a Castellammare

I militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

In particolare gli indagati, il giorno 10 ottobre 2025, a Castellammare di Stabia, avrebbero usato minacce e violenza nei confronti della vittima – delegata allo svolgimento di operazioni peritali su un natante per conto della compagnia assicuratrice – per ottenere una relazione favorevole e, quindi, un indebito indennizzo assicurativo. La condotta posta in essere in danno della persona offesa sarebbe stata realizzata in maniera plateale, scaraventandola in mare mentre stazionava sulla banchina del porto per iniziare ad effettuare i necessari rilievi fotografici per il natante in questione.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.