Gli agenti del Commissariato di Secondigliano, nel transitare in Via Duca degli Abruzzi, altezza civico 64, hanno notato, all’esterno di un “basso” un contatore, manomesso. Visto che le luci dell’abitazione corrispondente al contatore erano accese, hanno provveduto agli accertamenti necessari, al fine di verificare la manomissione del contatore. Hanno pertanto contattato l personale tecnico dell’Enel, che al termine degli accertamenti ha constatato definitivamente l’alterazione del contatore tramite “by pass interno”, attraverso il quale il soggetto riusciva a prelevare la corrente elettrica senza farla conteggiare.

Al termine degli accertamenti L. A. C. napoletano di 27 anni è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Scoperto contatore ‘pezzotto’ nelle palazzine di Sant’Antimo, il blitz nel rione 219

Ieri mattina nell’ambito delle iniziative finalizzate al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e edilizio, su disposizione della Commissione Straordinaria del Comune di Sant’Antimo, composta da Maura Nicolina Perrotta, Simonetta Calcaterra e Salvatore Carli, effettuati controlli in alcuni locali terranei e aree condominiali in palazzine ubicate nel rione 219.

Le operazioni ispettive effettuate da personale del Comando di Polizia Locale, dell’Ufficio Urbanistica e dei Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo. Al termine di una prima fase dei controlli, che continuerà prossimamente, individuato un locale chiuso realizzato abusivamente in zona condominiale. Sottoposto a sequestro giudiziario, individuato anche un allaccio abusivo alla condotta idrica principale.