“Caffè espresso Patrimonio Unesco”, la candidatura di uno dei simboli di Napoli fa esultare la città

A dare l’annuncio il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio: il caffè espresso italiano è candidato a patrimonio dell’Unesco.

Caffè espresso patrimonio dell’Unesco

Approvata all’unanimità la candidatura del caffè espresso italiano a patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Il Mipaaf (Ministero politiche agricole, alimentari e forestali) ha dato così il via libera e il Sottosegretario Gian Marco Centinaio ha dato l’annuncio. “In Italia il caffè è molto di più di una semplice bevanda: è un vero e proprio rito. E’ parte integrante della nostra identità nazionale ed è espressione della nostra socialità che ci contraddistingue nel mondo“, questa la motivazione data da Centinaio. “Siamo molto soddisfatti di essere arrivati ad una candidatura unitaria” ha infine commentato.

Espresso: un rito sociale e culturale

La candidatura del caffè espresso italiano proprio oggi “sarà trasmessa alla Commissione nazionale italiana per l’Unesco“, ha proseguito il Sottosegretario. “Confidiamo che questa la approvi e la trasmetta entro il 31 marzo a Parigi. La tazzina di espresso rappresenta per tutti gli italiani un rito sociale e culturale che trova riscontro anche nella letteratura e che appassiona tutto il Paese, da Napoli a Venezia fino a Trieste passando per Roma e Milano. Una candidatura tanto più importante in un momento storico in cui le restrizioni dovute alla pandemia hanno penalizzato i rapporti sociali, molti dei quali – ha concluso Centinaio – avevano come cornice il bancone o il salotto all’aperto di un bar davanti a un buon caffè italiano“.

Le città simbolo del caffè espresso

Emblema di questa candidatura saranno due città: Venezia e, ovviamente, Napoli. Una di queste, difatti, diventerà simbolo a livello internazionale del caffè espresso. Proprio a Napoli, inoltre, lo storico e celeberrimo Caffè Gambrinus festeggia la candidatura con un suggestiva foto postata sui social.

