Camorra ai Quartieri Spagnoli, catturato l’ultimo latitante del clan

Era l’ultimo che mancava all’elenco. Quello relativo al blitz che qualche settimana fa ha decapitato tre clan dei Quartieri spagnoli, i Masiello, gli Esposito e i Saltalamacchia. Giuseppe Rossi, 29enne conosciuto negli ambienti criminali con l’appellativo di ‘o boxer, è ritenuto proprio organico al gruppo della Pignasecca retto da Eduardo Saltalamacchia. Come anticipato da Il Roma il giovane è stato catturato dai carabinieri del Nucleo investigativo e dagli uomini della squadra mobile che l’hanno stanato in un appartamento di Casalnuovo.

Il 29enne non ha opposto resistenza: si tratta di un personaggio emergente della mala del centro di Napoli finito nei guai solo qualche mese fa quando fu catturato a casa di Alvino Frizziero, ras della Torretta di Chiaia, mentre era in corso un summit armato. In quell’occasione fu scarcerato dopo pochi giorni per poi finire nell’elenco degli indagati dell’ultima operazione contro i gruppi dei Quartieri Spagnoli.

