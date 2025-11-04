PUBBLICITÀ
Camorra di Marano, scarcerato il cognato di Giuseppe Polverino

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
La Corte di Appello – Seconda Sezione penale – ha accolto l’istanza degli avvocati Luca Gili e Raffalele Esposito e disposto la revoca della misura cautelare nei confronti di Marchesano Michele, cognato di Giuseppe Polverino. L’uomo è stato condannato a 16  anni di reclusione per associazione al clan Polverino.

Marchesano nel corso del processo è ritenuto dalla pubblica accusa e da alcuni pentiti personaggio di spessore all’interno del clan, demandato a curare gli affari e gli interessi patrimoniali del cognato Giuseppe e quello di altri affiliati di punta.

Era imputato nel processo che vedeva alla sbarra gli ultimi irriducibili del clan Polverino di Marano tra cui i due killer di Giancarlo Siani.

