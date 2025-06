Camorra e politica a Giugliano, scarcerato Domenico Fuso

PUBBLICITÀ

Era accusato di associazione camorristica, estorsione e ricettazione. Nonostante tale mole di accuse Domenico Fuso è stato scarcerato: l’uomo era stato arrestato durante il blitz dello scorso febbraio che aveva inferto un duro colpo al clan Mallardo. Il tribunale del Riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere, ma oggi il gip ha accolto l’istanza di sostituzione della misura avanzata dai suoi legali, gli avvocati Giuseppe Foglia e Andrea Pirozzi, concedendogli gli arresti domiciliari.

Il blitz effettuato dai carabinieri del Ros aveva portato all’arresto di 25 persone: le attività illecite sarebbero state poste in essere dagli indagati anche per destinarne i proventi all’alimentazione della “cassa comune” dell’organizzazione criminale, gestita per il sostentamento degli affiliati, ancorché detenuti, e dei loro familiari; inoltre, il clan sarebbe anche intervenuto in varie controversie tra privati in disaccordo tra loro ed avrebbe condizionato l’attività dell’amministrazione comunale, intervenendo nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Giugliano in Campania nel settembre 2020.

