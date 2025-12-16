Accordo tra mafie e camorra, il nuovo pentito svela i summit tra clan

PUBBLICITÀ

C’è un nuovo collaboratore di giustizia a sostenere la Procura di Milano che sta indagando sull’alleanza tra camorra, Cosa nostra e ndrangheta. Come riporta il Fatto Quotidiano, Francesco Bellusci ha iniziato a parlare. Infatti la Procura ha deposito 6 verbali nei quali racconta la genesi dell’alleanza e la sua affiliazione alla locale di ndrangheta di Lonate Pozzolo. Ha parlato anche della gestione di Matteo Messina Denaro: il 38enne Bellusci partecipa a diversi summit di mafia anche con i rappresentanti di Matteo Messina Denaro e della camorra romana legata al clan di Michele Senese.

Patto tra mafie e camorra, 6 verbali del pentito ‘Scarface’ acquisiti al processo

E’ stata accolta la richiesta della Dda di Milano, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei 6 interrogatori, più altri atti a riscontro, di William Alfonso Cerbo, detto Scarface, il nuovo pentito nel maxi procedimento Hydra, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, su una presunta “alleanza” tra affiliati di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra in Lombardia per fare “affari”, il cosiddetto “sistema mafioso lombardo”.

