Stasera Vincenzo De Luca ha firmato la nuova ordinanza riguardante l’organizzazione delle cerimonie in Campania. “Alla stregua dei provvedimenti ad oggi vigenti, negli esercizi di ristorazione risulta consentito accogliere commensali, anche provenienti dalla medesima cerimonia civile o religiosa, con obbligo di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione previste per le attività di ristorazione, di cui al protocollo di settore approvato con DPCM 2 marzo 2021 e ss.mm.ii., assicurando che siano evitate forme non consentite di aggregazione tra i commensali dei diversi tavoli ed evitando ogni forma di assembramento, al chiuso o all’aperto”. Come prevede il decreto del governo guidato da Mario Draghi le cerimonie ripartiranno dal 15 giugno.

DE LUCA L’ANNUNCIO SUI MATRIMONI E CERIMONIE

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca è intervenuto nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Il presidente della Campania ha fatto il punto sulla campagna vaccinale, che coinvolgerà sempre più le fasce giovani, riaperture delle attività economiche e ripartenza delle cerimonie.

“Ieri abbiamo superato le 72mila vaccinazione in 24 ore. Vogliamo vaccinare Napoli, capoluoghi e isole entro luglio se avremo le dosi necessarie. Ci stiamo preparando a vaccinare i maturandi se ci arrivano entro domenica: le faremo attraverso l’autocertificazione. Abbiamo un problema con i matrimoni: abbiamo fatto accordo con gli operatori alberghieri e approvato un protocollo per la sicurezza. E’ intervenuto il Cts che ha fatto altre prescrizioni e ha fissato un numero delle presenze nelle cerimonie e nell’ambito esterno delle strutture. Da metà giugno partiranno i matrimoni così come previsto dal decreto del Governo“, dichiara De Luca.