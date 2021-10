Sono 253 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 9.655 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 183 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 463.434 totali per 253 nuovi casi su 9.655 tamponi (complessivi tra molecolari e antigenici) esaminati in laboratorio, 7.055.008 dall’inizio della pandemia. Il nuovo dato si riferisce ad un numero di test dimezzato rispetto all’aggiornamento precedente. Negli ultimi dieci giorni sono stati accertati 3.375 nuovi contagi. L’Unità di crisi ha comunicato 7 morti per Covid-19. Il totale delle vittime sale a 8.040 dal marzo 2020. Negli ospedali regionali scendono a 17 i posti letto occupati in terapia intensiva, lo stesso numero rispetto al giorno precedente (sull’intera rete ospedaliera sono disponibili e/o attivabili 639 posti letto su 656). Risale, invece, il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid: sono 183, 11 in più rispetto al giorno precedente (la riserva è di 2.977 posti letto sui 3.160 disponibili tra strutture pubbliche e private convenzionate). L’accelerazione del contagio in diversi Paesi europei e la risalita anche in Italia dopo 7 settimane in discesa, sembra consigliare le autorità sanitarie di rafforzare la copertura vaccinale in Italia. Confermando il Green pass obbligatorio al lavoro e nelle attività di svago, si profila un’estensione della terza dose, oggi limitata a fragili, over 80 e personale sanitario. Nel frattempo, il Ministero della Salute ha prorogato al 15 dicembre le misure di prevenzione per chi proviene da India, Brasile e altri Paesi extra Ue.