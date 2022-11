Campania, multa record per un centauro: sanzione da 10mila euro per 5 infrazioni

Residente a Fabriano ma originario della Campania, questo “l’identikit” del centauro di 30 anni che dovrà pagare una multa record per aver infranto svariate regole del codice della strada. L’uomo è stato infatti sorpreso alla guida della sua motocicletta con un tasso alcolemico superiore ad un grammo su un litro.

La “lista” d’infrazioni del centauro

Ubriaco mentre guidava la propria motocicletta, questa è solo una delle infrazioni per le quali il centauro dovrà rispondere. L’uomo, infatti, oltre ad essere in stato d’ebrezza alla guida di un motociclo, “portava” con se una lunga lista di regole infrante. A seguito dei controlli i carabinieri hanno verificato che il mezzo che guidava era privo d’assicurazione.

La mancata assicurazione prevede una sanzione di 867 euro, ma non è finita qui. Il motociclo del centauro era infatti sprovvisto di revisione (346 euro di sanzione). In aggiunta alla già lunga “lista” d’infrazioni e di multe da pagare arriva la “batosta”. L’uomo infatti oltre a guidare il motociclo sprovvisto di revisione ed assicurazione ed in stato d’ebbrezza aveva anche la patente sospesa. Per quest’ultima la sanzione prevista va dai 2.046 agli 8.186 euro.

A seguito della perquisizione personale, inoltre, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo portava con se oltre un grammo e mezzo di hashish. A seguito di tutte le “scoperte” fatte dai carabinieri l’uomo dovrà pagare una multa che si aggirerebbe intorno ai 10mila euro. Per il centauro inoltre anche una denuncia per guida in stato d’ebrezza e una segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.