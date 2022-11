Edenlandia, la denuncia di un genitore: “Spesi 36 euro inutilmente, è una vergogna”

Spende 30 euro all’Edenlandia ma delle giostre “adatte” a suo figlio di 11 anni ne è aperta solo una. La videodenuncia (qui) di un genitore, pubblicata su TikTok e ripresa dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, sta facendo il giro del web.

“Ci troviamo qui all’Edenlandia di Napoli e volevo dare un avviso a tutti colo che, ahimè, hanno un bimbo di 11 anni che cerca di divertirsi alle giostre, ma purtroppo è una vera vergogna” spiega l’uomo.

“Pagando un biglietto di 30 euro e avendo 6 euro in omaggio – continua il genitore – , su cinque giostre per i più grandicelli, una solo ne è aperta. Vorrei sapere questi 36 euro, questo bimbo come li deve consumare. Dopo aver fatto un’ora di traffico, pagato il parcheggio 5 euro, tempo perso per tornare a casa con lo sguardo dispiaciuto del bambino”.