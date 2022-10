Serenata ‘amara’ per la sposa, futuro marito multato dopo l’esibizione

Una promessa sposa non si aspettava una serenata ‘amara’, anzi, attendeva il futuro marito sotto la sua abitazione a Modugno. L’uomo aveva portato la cassa e i microfoni per l’amore dedica nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre. Come riporta Il Quotidiano di Puglia sono intervenuti i carabinieri che sono stati allertati da una vicina di casa, infatti, la ragazza sarebbe stata disturbata dall’assembramento di persone e dall’esibizione canora del giovane.

I carabinieri, infatti, oltre a interrompere la serenata e aver sgomberato la zona popolata da parenti e amici dei futuri coniugi, hanno anche sanzionato per disturbo della quiete pubblica. La sanzione prevista va dai 250 ai 1500 euro. Sui social tanti residenti hanno commentato la notizia, criticando però la scelta della vicina di casa che ha chiamato le forze di polizia per metter fine alla festa improvvisata.