Lava il cane all’autolavaggio, il padrone incastrato dal video

Ha lavato il suo cane nell’autolavaggio in centro a Biella. Un 57enne è stato denunciato dai Carabinieri forestali di Biella che hanno collaborato con il personale del Norm. Così nel video presso un autolavaggio e di cui è stato diffuso solo un fermo immagine le immagini mostravano un cane di piccola taglia legato che veniva prima insaponato con schiuma attiva e poi sciacquato con una lancia ad alta pressione, pratica che configura un trattamento crudele e inaccettabile per un animale.

L’autore del gesto è stato rapidamente identificato e denunciato. Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto ad un controllo sanitario e, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni di salute.

