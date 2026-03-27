PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Non ascoltate questo neomelodico", l'appello della Presidente dell'Antimafia
CronacaCronaca locale

“Non ascoltate questo neomelodico”, l’appello della Presidente dell’Antimafia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Tommy Parisi e Chiara Colosimo
PUBBLICITÀ

Un’altra questione che è emersa durante queste audizioni e che non riguarda solo questo territorio, ma riguarda tutta la criminalità organizzata, è il venire avanti delle nuove leve Alle volte in accordo con i grandi boss detenuti che trovano il modo di mandare fuori notizie. Ma c’è anche il venire avanti delle nuove leve che, senza qualcuno che faccia da guida, fanno a gara a chi è più violento“. Queste le parole della presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, pronunciate nel punto stampa tenuto in prefettura a Bari al termine del primo appuntamento della missione della commissione, che si fermerà in Puglia fino a domani.

Musica e criminalità, le parole del Presidente Colosimo

“Questo porta anche a degli stravolgimenti sul territorio, a dei ritorni di violenza, che però aprono a un altro spaccato: è uno spaccato che parla di un’emergenza di criminalità giovanile e che troppo spesso è già manovalanza della criminalità organizzata”, ha aggiunto.

PUBBLICITÀ

Al termine del punto stampa, riprendendo questi concetti, Colosimo ha aggiunto:  “Approfitto per lanciare un appello alle giovani generazioni, visto che le ho tirate fuori in senso negativo. Magari si può iniziare a non ascoltare Tommy Parisi, per rimanere in zona, e ascoltare altri cantanti che non fanno i boss e i cantanti insieme“. Tommy Parisi, figlio del boss del quartiere Japigia di Bari, Savinuccio Parisi, è un cantante neomelodico recentemente condannato per associazione mafiosa.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati