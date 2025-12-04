PUBBLICITÀ
Arrestato nel blitz contro il clan, neomelodico lancia la nuova canzone

Arrestato nel blitz contro il clan, neomelodico lancia la nuova canzone
Arrestato nel blitz contro il clan, neomelodico lancia la nuova canzone
Tommy Parisi ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Malasuerte utilizzando l’Intelligenza artificiale. Nell’immagine, pubblicata sui social da un presunto “staff”, si vede lui in tuta arancione, vicino ad agenti in tenuta antisommossa e una schiera di giornalisti pronti a immortalarlo. Il cantante neomelodico da migliaia di follower, però oggi si trova in carcere. Dovrà scontare una pena di 9 anni per affiliazione al clan, guidato dal padre-boss Savinuccio e da Eugenio Palermiti, entrambi condannati a 11 anni.

Processo sui legami mafia-politica-imprenditoria

Sono 103 le condanne, dai 14 anni e otto mesi ai due anni e due mesi di reclusione, disposte dal gup di Bari Alfredo Ferraro nei confronti dei 104 imputati in abbreviato nel processo nato dall’inchiesta “Codice interno”, sui presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria in città come riporta l’Ansa.

Il solo imputato Domenico Giannini, accusato di lesioni personali per aver partecipato a un agguato a colpi di pistola, è stato assolto “per non aver commesso il fatto”.
La pena più alta (14 anni e otto mesi) è stata disposta nei confronti di tre imputati, Filippo Mineccia, Silvio Sidella e Radames Parisi, tutti e tre membri del clan Parisi-Palermiti e imputati per reati legati alla criminalità organizzata, non per voto di scambio.

Sono stati inflitti 14 anni a Tommaso Lovreglio, nipote del boss ‘Savinuccio’ Parisi del quartiere Japigia di Bari e attivo, per la Procura, nel procacciamento di voti in favore di Maria Carmen Lorusso, moglie di Giacomo Olivieri (condannato a nove anni).

Più lievi le condanne per gli altri imputati per voto di scambio: nove anni e quattro mesi per Michele De Tullio, sette anni e sei mesi per Leonardo Montani, quattro anni e quattro mesi per Michele Nacci (candidato in ticket con Lorusso e risultato primo dei non eletti), cinque per Bruna Montani, quattro per Mirko Massari, cinque per Gaetano Strisciuglio. Più pesanti le condanne inflitte ai membri del clan Parisi-Palermiti: 11 anni per i boss Savino Parisi ed Eugenio Palermiti, 10 per Giovanni Palermiti, nove per Tommaso Parisi (cantante neomelodico conosciuto come ‘Tommy’), 14 per Radames Parisi, sette per Antonino Palermiti.

