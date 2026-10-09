Carburanti, dopo Villaricca e Marano Als estende i prezzi competitivi anche a Quarto

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La politica di contenimento dei prezzi dei carburanti targata ALS raggiunge anche Quarto. Dopo Villaricca e Marano, anche presso il distributore ALS di via J.F. Kennedy 17 arrivano i nuovi prezzi, estendendo così l’iniziativa commerciale a un altro comune dell’area flegrea.

La nuova politica prevede prezzi di 1,979 euro al litro per la benzina verde e 2,179 euro al litro per il diesel, con l’obiettivo di offrire agli automobilisti un’alternativa competitiva in un periodo in cui il costo del carburante continua a pesare sulle spese quotidiane di famiglie, lavoratori e imprese.

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Con l’adeguamento dell’impianto di Quarto, ALS consolida una strategia avviata per rendere più accessibili i rifornimenti e rafforzare la propria presenza sul territorio. L’azienda, realtà locale della distribuzione carburanti attiva da oltre 15 anni, conta tre impianti e più di 25 dipendenti. Una presenza che si accompagna alla scelta di investire in una politica commerciale orientata alla competitività, cercando di avvicinare i propri prezzi a quelli delle grandi compagnie e, in determinati periodi, di proporre condizioni ancora più vantaggiose.

I prezzi applicati a Quarto si allineano quindi a quelli già introdotti presso il distributore di Villaricca, in Corso Europa 406, e successivamente presso l’impianto di Marano, in via del Mare 100. Un percorso che punta a coinvolgere progressivamente i diversi punti vendita ALS, offrendo agli automobilisti del territorio maggiori opportunità di risparmio.

Resta inoltre disponibile il sistema Pre-Pay, particolarmente utilizzato durante le ore notturne, che consente di comunicare all’operatore l’importo desiderato prima di effettuare il rifornimento.

Per chi si sposta ogni giorno tra Quarto, Marano, Villaricca e i comuni limitrofi, l’adeguamento rappresenta una novità concreta. ALS punta così su prezzi competitivi e presenza locale per contenere il costo del pieno e rispondere alle esigenze degli automobilisti.