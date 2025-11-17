Arrostivano carciofi a Giugliano, multe e sequestro da 200 kg

PUBBLICITÀ

Fine settimana intenso per la Polizia Municipale di Giugliano per quanto riguarda illecito occupazione di suolo pubblico. Sono state sanzionate sei attività commerciali per aver occupato suolo pubblico all’esterno degli stessi esercizi in Corso Campano, in alcuni casi addirittura invadendo tutto il marciapiede e le aree di sosta a pagamento. Elevate sanzioni per un totale di oltre mille euro, oltre ad aver disposto ed ottenuto la totale rimozione dell’abuso.

In un’altra occasione sono effettuati due sequestri di carciofi per un totale di circa 200 Kg, che direttamente sul posto venivano cosparsi di creolina per il successivo smaltimento. Entrami i trasgressori, di origini albanesi rispettivamente di anni 45 e di anni 37, residenti a Giugliano, effettuavano la vendita su suolo pubblico

di carciofi arrostiti di dubbia provenienza. Oltre al sequestro e confisca ilei carciofi

venivano sottoposti a sequestro due braci artigianali utilizzate dai trasgressori, che

venivano sanzionati per vendita abusiva e occupazione di suolo pubblico con brace,

tavolino, ombrellone e carciofi, per complessivi 10mila euro.

Questa sequestro segue

analogo sequestro effettuato la scorsa settimana in zona cimitero. Con l’approssimarsi delle festività natalizie saranno predisposti servizi ad hoc, al fine di evitare abusi e invasioni degli spazi pubblici, a tutela dei pedoni e dei commercianti onesti.