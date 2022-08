Malore in Tangenziale, è deceduto l’ex sindaco di Pozzuoli Carmelo Cicale

Malore in Tangenziale, è deceduto l’ex sindaco Carmelo Cicale. Si è spento a 71 anni il dottor Carmelo Cicale, ex sindaco di Pozzuoli e imprenditore, proprietario dell’Hotel Neronensis. Un malore mentre era alla guida della sua auto ieri mattina sulla Tangenziale di Napoli, gli è risultato fatale.

Cicale aveva ricoperto la carica di sindaco della città di Pozzuoli dal 24 settembre del 1990 al 29 settembre del 1991, a capo di una giunta espressione di quattro partiti quali la DC, il PRI, il PSI e il PSDI. Alle ultime elezioni comunali aveva sostenuto, con il partito Noi di centro Mastella, la candidatura dell’attuale sindaco Gigi Manzoni.

Il saluto del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni: “Se ne va una persona perbene, che ha cambiato la storia della nostra città. Un esempio per tutti quelli che, come me, si sono avvicinati alla politica da giovanissimi. Si era rimesso in gioco, senza paura, alle ultime elezioni amministrative, nella nostra coalizione, dimostrando senso delle istituzioni e responsabilità personale. Una grave perdita per la nostra comunità. Ciao Carmelo Cicale e grazie per tutto quello che hai rappresentato e che hai fatto per Pozzuoli. Un forte abbraccio alla famiglia da parte mia e di tutta la città”.