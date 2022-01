Carmen delusa dopo la puntata di ‘C’è posta per te’: “Non è andata come volevo”

Carmen Onorato, ragazza di Sant’Antimo, è stata protagonista della puntata dello scorso sabato a C’è Posta per Te. E’ stata una delle storie più commoventi della trasmissione. Al centro della vicenda il rapporto tra Carmen ed il papà Luigi, anche lui di Sant’Antimo. In molti stanno cercando di capire come è proseguita la storia tra padre e figlia dopo la puntata. La notorietà di Carmen ha attirato tanti curiosi della rete, i quali sono andati a caccia dei possibili sviluppi dopo l’apertura della busta di Maria De Filippi. Le ragazza ha pubblicato una storia su Facebook attraverso cui mostra la sua delusione.

La storia

La ragazza si è presentata nello studio-tv poiché, da tre anni, non parlava con il padre. Lei non conosceva il motivo, anche se in passato non sono mancate liti alquanto pesanti. Luigi, però, pare non volerne sapere. Il rapporto padre-figlia è sempre stato dei migliori: spesso mangiavano una pizza insieme e quando non succedeva, spesso il padre correva da lei per farlo. I genitori, infatti, si sono separati quando lei aveva undici anni. Da quel momento iniziano le litigate per gli alimenti, che coinvolgevano inevitabilmente Carmen e la sorella. Nonostante la madre lavorasse, il papà non dava tutti gli alimenti e si fidanza poi con Nunzia, una donna più giovane di lui. Carmen diventa anche amica alla nuova compagna del padre, poi lei rimane incinta e le cose iniziano a complicarsi.

Proprio Nunzia, infatti, convince Luigi a non rispondere più al telefono della madre. E per questo quest’ultima faceva le veci cella madre per gli alimenti, fino a quando in un pomeriggio avviene una litigata. La donna dice di voler chiamare l’ex marito e chiedere i soldi per il mantenimento di suo figlio, ma la ragazza risponde in malo modo facendo infuriare il padre, che la rimprovera per quanto detto alla sua nuova compagna. Da quel momento, passa un mese: quando Carmen prova a sentire suo padre, non ci riesce. Lui ha cambiato numero. Nel frattempo la mamma denuncia il papà per i mancati alimenti. La ragazza non sa cosa pensare. Sospetta che sia colpa di Nunzia.

Carmen e il papà Luigi da Sant’Antimo, i motivi della ‘rottura’ spiegati a C’è Posta per Te

“Mi mettevano ansia”, ha spiegato il padre. Parlando hanno scoperto che lei – che vive con il fidanzato Valentino e insieme alla famiglia di quest’ultimo – non c’entra nulla con la causa nella quale sono coinvolti sua madre e suo padre Luigi. Carmen ha anche confessato che il padre le è sempre mancato, dal momenti in cui se ne è andato.

Luigi inizialmente rifiuta di aprire la busta, ma poi Maria scopre che la mamma della giovane, nonché ex moglie di Luigi, non sa nulla di quanto ha fatto la giovane per chiedere scusa al papà e riferisce immediatamente. Alla fine, il padre ha aperto la busta, ma non vuole più discussioni per quanto riguarda i soldi.