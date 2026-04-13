Armando Izzo dimentica Raffaella Fico, paparazzato a cena con un’altra ragazza

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La fine di una relazione può lasciare segni profondi, ma quando si intreccia con la perdita di una gravidanza, il dolore assume contorni ancora più complessi. Raffaella Fico ha deciso di raccontare apertamente questo momento della sua vita, condividendo ciò che resta della storia con Armando Izzo, un legame che sembrava destinato a costruire qualcosa di importante.

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 12 aprile, la showgirl ha parlato senza filtri del progetto che stavano cercando di realizzare insieme: una famiglia.

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“Stavamo provando a creare una famiglia”, ha raccontato. Poi la gravidanza si è interrotta e, poco dopo, anche la relazione è arrivata al capolinea. Le sue parole non cercano compassione, ma restituiscono una realtà vissuta in prima persona: “Con chi piango? Da sola”.

Nonostante tutto, Fico non rinnega la sua visione dell’amore. “Sono una grande sognatrice, ho sempre creduto nell’amore, ma si vede che così doveva andare”, ha detto, lasciando spazio a una riflessione più ampia sul percorso personale: “Si cresce e si impara dalle batoste, e si va avanti. In amore do tutta me stessa quando credo e amo”,

Sul futuro con Izzo non c’è una chiusura definitiva, ma nemmeno certezze. La porta resta socchiusa, a determinate condizioni: “Diciamo che in questo periodo di riflessione sua, ne approfitterò di riflettere anche io”, ha spiegato. “Se dovesse tornare mi deve delle spiegazioni, ma nella vita mai dire mai”.

Izzo paparazzato con un’altra donna

Nel frattempo, intorno al calciatore continuano a circolare voci. Dopo aver parlato di una pausa per riflettere, Izzo sarebbe stato visto in compagnia di una donna misteriosa. In precedenza si era ipotizzato anche un possibile riavvicinamento con l’ex moglie, Titta Angellotti, ipotesi però smentita dallo stesso giocatore: “Questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto”.

Resta quindi un quadro in evoluzione, tra dichiarazioni pubbliche e indiscrezioni, mentre Fico sembra concentrata soprattutto su se stessa e sul proprio percorso di ricostruzione.