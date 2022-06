Lutto a San Giorgio a Cremano, il piccolo Carmine si è spento al Santobono

Grave lutto sconvolge la città di San Giorgio a Cremano. Carmine Franzese, giovane ricoverato all’ospedale Pausilipon di Napoli, si è spento nelle ultime ore. Purtroppo, Carmine era affetto da un male contro cui lottava da tempo. L’intera comunità in queste ore si sta stringendo attorno a papà Paolo e mamma Antonietta, distrutti dal dolore. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web. Il più toccante è proprio quello di papà Paolo che scrive:

“Carmine, amore mio. Figlio mio! Figlio della Vita! Quanto amore. Non ci sono parole! Facile uscirne così. Quando ‘non ci sono parole’ bisogna trovare le parole. Quelle parole giuste, è la nostra abilità. L’Essere Umano ha la parola che lo distingue da tutti gli altri esseri viventi. La parola che crea. La parola che distrugge. Le parole hanno un grande potere. Come un alchimista trasforma un semplice metallo in oro. Devo trovare la forza di trasformare questo dolore straziante. Ma in cosa posso trasformarlo? In cosa? Per ora non riesco. Non riesco! Anzi, devo sprofondare nel dolore dei dolori. Il dolore dei dolori. Dolore inenarrabile. Il ‘per sempre’. La perdita del tuo Amore. Delle tue carezze. Di tutto te. Figlio mio. Mammmmamia! Amore mio. Amore mio. Amore mio. Accompagnateci. Stringeteci forte. Abbracciamoci! Tutti”.

“Carmine. Il suo sguardo, la sua intelligenza, il suo senso di giustizia, la sua disponibilità, ma, soprattutto, la sua forza. Forza che lo ha portato a combattere e ad eleggerlo guerriero. Ciò che ha fatto sarà sempre di insegnamento per tutti noi. Il nostro dolce Carmine” uno dei tanti commenti apparsi su Facebook. “Non ci sono parole ci hai spezzato il cuore”, “Riposa in pace piccolo angelo” si legge ancora.